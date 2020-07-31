В «Единой России» не стали осуждать ульяновских депутатов от партии за драку с коммунистами
Заместитель секретаря «ЕР» и глава комиссии по этике Евгений Ревенко заявил, что участие в драке депутата от партии власти не красит, однако «его можно понять по-человечески»
«Единая Россия» прокомментировала конфликт депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области из-за плаката с надписью «Голубки».
Заместитель секретаря «ЕР» и глава комиссии по этике Евгений Ревенко заявил, что участие в драке депутата от партии власти не красит, однако «его можно понять по-человечески».
Первый зампред ульяновского ЗакСа Василий Гвоздев рассказал, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую спровоцировали коммунисты.
Потасовка во время заседания завязалась после того, как один из депутатов «Единой России» попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки», сообщает РИА Новости.
Евгений Ревенко, комментируя драку, заявил, что зачинщиками конфликта стали представители КПРФ, а дальше депутатов уже «захлестнули эмоции».
Единоросс Ревенко выразил надежду на то, что комиссия по этике областной думы и правоохранительные органы «во всем разберутся».