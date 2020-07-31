Власти Москвы начали готовиться ко Дню города при действующем запрете на массовые мероприятия
Московские власти начали подготовку ко Дню города, хотя запрет на проведение массовых мероприятий в столице из-за пандемии коронавируса остается в силе
Фото: ТАСС
Московские власти начали подготовку ко Дню города, хотя запрет на проведение массовых мероприятий в столице из-за пандемии коронавируса остается в силе.
Мэр Сергей Собянин заявил РИА Новости, что пока у властей нет уверенности в том, что в этом году у них получится провести масштабный праздник, но подготовка к мероприятию «потихоньку началась».
«Я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию», - заявил Сергей Собянин.
При этом несколько дней назад Сергей Собянин заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и митингов, в Москве продлится как минимум до сентября.