Депутата Законодательного Собрания Петербурга от «Единой России» задержали за взятку
Сотрудники петербургского управления ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, который входит в «Единую Россию». В партии власти уже подтвердили данную информацию
Сотрудники петербургского управления ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, который входит в «Единую Россию». В партии власти уже подтвердили данную информацию.
В «Единой России» порталу Znak.com сообщили, что пока не знают причин задержания Романа Коваля. По неофициальным данным, речь идет о получении взятки.
Близкий к ФСБ источник издания сообщил, что речь идет о выделении средств через депутатскую поправку к бюджету города. Каждый год депутаты петербургского ЗакСа могут предлагать свои поправки к городскому бюджету, а сам процесс носит закрытый характер.
Помощник Коваля сообщил Znak.com, что не может дозвониться до своего начальника, также с ним не могут связаться близкие.
Отметим, что в Законодательном Собрании Петербурга прошлого созыва бюджетная корректировка закончилась уголовным делом для депутата Светланы Нестеровой, которая в 2018 году получила 5 лет колонии за взятку от предпринимателей.