Мэр Москвы заявил о достижении минимального уровня заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вышла на минимальный уровень заболеваемости коронавирусом, ниже которого статистика опускаться уже не будет. Мэр заявил, что «лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вышла на минимальный уровень заболеваемости коронавирусом, ниже которого статистика опускаться уже не будет.
В эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин заявил, что «лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится». По словам градоначальника, Москва будет находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев в день.
При этом московские власти не собираются вводить новые карантинные ограничения, поскольку ситуация по коронавирусу в городе спокойная.
Напомним, что сейчас в Москве из всех ограничений остается в силе только запрет на проведение массовых мероприятий и обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.