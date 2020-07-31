31 июля 2020, 01:05
Российским водителям начали выдавать права с надписями на иностранных языках
Так, в верхней части лицевой стороны новых водительских прав появились надписи на русском, французском и английском языках, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки
Фото: zen.yandex.ru
Госавтоинспекция России начала выдавать автомобилистам водительские удостоверения нового образца на трех языках.
Так, в верхней части лицевой стороны новых водительских прав появились надписи на русском, французском и английском языках, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки, сообщает издание Autonews.
На удостоверении указаны данные о мощности двигателя транспортного средства и сроке государственной регистрации. Сам же бланк водительского удостоверения дополнен надписями «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».
Напомним, что приказ о внесении изменений в водительское удостоверение был подготовлен Министерством внутренних дел РФ в начале июля текущего года.