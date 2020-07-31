Пассажиры попросили Росавиацию запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в закрытые для россиян страны
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Пассажиры считают, что авиакомпания, выставляя на продажу билеты за границу, вводит своих клиентов в заблуждение.
В письме председателя объединения пассажиров Ильи Зотова на имя главы Росавиации Александра Нерадько говорится, что с 1 августа Россия возобновляет пассажирское авиасообщение только с Турцией, Великобританией и Танзанией. Однако «Аэрофлот» выставил в продажу билеты на август и в другие страны.
Пассажиры покупают билеты за границу, а затем получают сообщения от авиакомпании об отмене рейсов, так как авиасообщение с рядом стран пока еще не восстановлено. При этом перевозчик предлагает пассажирам за пропавшие билеты вместо денег ваучеры. Объединение пассажиров считает, что эти действия авиакомпании нарушают законодательство.
«Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств. Данные действия позволят защитить наших пассажиров», — говорится в письме организации.
В Росавиации и «Аэрофлоте» жалобу Общероссийского объединения пассажиров пока не прокомментировали.