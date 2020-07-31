Центризбирком отказался проверять депутатов Госдумы на наличие иностранного гражданства
Глава комиссии заявила, что проведенная перед выборами в Госдуму проверка не выявила у кандидатов второго гражданства или вида на жительство в других странах, а сейчас ЦИК не обязан контролировать получение иностранных паспортов уже избранными депутатами
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказалась проверять депутатов Госдумы на наличие второго гражданства.
Глава комиссии заявила, что проведенная перед выборами в Госдуму проверка не выявила у кандидатов второго гражданства или вида на жительство в других странах, а сейчас ЦИК не обязан контролировать получение иностранных паспортов уже избранными депутатами.
В интервью «Коммерсантъ FM» Элла Памфилова отметила, что вопрос об иностранном гражданстве или ВНЖ депутатов Госдумы «не по адресу».
«В функции избирательных комиссий входит только проверка данных на момент регистрации кандидатов, когда они идут в депутаты. (…) Что же касается действующих депутатов, мы не знаем, что за эти четыре года произошло, это совершенно в нашу компетенцию не входит», - заявила Памфилова.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проверить сведения о втором гражданстве и ВНЖ в другой стране некоторых депутатов Госдумы. Он напомнил, что в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ, члены Федерального Собрания должны иметь только российское гражданство.