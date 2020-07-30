СКР возбудил дело против россиянки, которая в Израиле три раза проголосовала по поправкам к Конституции
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования в отношении против гражданки России Яэль Ильински, которая проживает в Израиле
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования в отношении против гражданки России Яэль Ильински, которая проживает в Израиле. Женщина рассказала, что смогла три раза проголосовать по поправкам к Конституции.
Яэль Ильински сообщила «МБХ медиа», что ее о возбуждении дела не уведомили, но теперь она не сможет в ближайшее время приехать в Россию.
«Я выражаю свое сожаление, что усилия взрослых серьезных людей направлены на такую ерунду, а не на то, что бы чинить то, что сломалось. Когда есть проблемы с самой избирательной системой, с процессом голосования, его нужно усовершенствовать», - отметила россиянка.
Ранее сообщалось, что Яэль Ильински один раз проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве, второй раз - в генеральном консульстве России в Хайфе, а третий – в электронном виде. Кроме того, в Хайфе сотрудники посольства разрешили проголосовать по вопросу изменения Конституции РФ 17-летней дочери Ильински.