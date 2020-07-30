30 июля 2020, 17:17
Власти Севастополя сообщили о вспышке кишечных заболеваний на курорте
В свою очередь глава Департамента здравоохранения курорта Сергей Шеховцов сообщил порталу gorod24.online, что больница в Инкермане на сегодняшний день переполнена пациентами с кишечными расстройствами
В Севастополе началась сезонная вспышка кишечных заболеваний. Об этомсообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.
В свою очередь глава Департамента здравоохранения курорта Сергей Шеховцов сообщил порталу gorod24.online, что больница в Инкермане на сегодняшний день переполнена пациентами с кишечными расстройствами. В медучреждении всего 39 коек, а число пациентов «стремительно растет».
Власти приняли решение госпитализировать пациентов в больницу Севастополя, переоборудованную под госпиталь для лечения людей с коронавирусом.
По словам чиновников, пик заболеваемости кишечными инфекциями на курорте придется на вторую половину купального сезона.