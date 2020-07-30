30 июля 2020, 16:33
Швейцарская прокуратура возбудила дело против главы ФИФА Джанни Инфантино
Иностранные СМИ сообщают, что дело возбуждено не только в отношении главы ФИФА, но и в отношении главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда
В Швейцарии правоохранительные органы возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Иностранные СМИ сообщают, что дело возбуждено не только в отношении главы ФИФА, но и в отношении главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Следствие считает, что господа Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.
Расследование о коррупции ФИФА швейцарская прокуратура начала летом 2017 года. Следователи нашли 178 сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег.