30 июля 2020, 15:53
СКР отказался повторно ходатайствовать об аресте пенсионных счетов матери Навального и отца Жданова
Следственный комитет отказался повторно подавать ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте счетов матери оппозиционера Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова
Фото: 21region.org
Следственный комитет отказался повторно подавать ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте счетов матери оппозиционера Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Речь идет о пенсионных счетах родителей борцов с коррупцией.
Напомним, что 22 июня Мосгорсуд в связи с рядом нарушений УПК отменил постановление об аресте пенсионных счетов матери Навального и отца Жданова, однако Басманный суд вновь должен был рассмотреть этот вопрос 31 июля.
В марте 2020 года Алексей Навальный сообщил, что у его матери, жены Юлии и двоих детей заблокировали банковские счета в рамках дела об «отмывании» денег в ФБК. Заблокированными также оказались счета жены и родителей директора ФБК Ивана Жданова.