ФБК опубликовал расследование о недвижимости врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе семьи врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, которого Кремль назначил вместо арестованного губернатора Сергея Фургала
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе семьи врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, которого Кремль назначил вместо арестованного губернатора Сергея Фургала. Оппозиционеры нашли у чиновника квартиру и загородный дом общей стоимостью 125 млн рублей.
По данным ФБК, сразу после участия Михаила Дегтярева в выборах мэра Москвы в 2013 году, его папа (врач-гинеколог из Самары) купил в Подмосковье земельный участок площадью 16 соток. На этом участке располагается дом. По документам его площадь составляет 266 кв.м., но реальная его площадь, по словам Алексея Навального, составляет около тысячи кв.м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в 4 раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», - отметил оппозиционер.
По оценке борцов с коррупцией, строительство загородной резиденции» могло обойтись семьей врио главы Хабаровского края в 70 млн рублей, а рыночная стоимость такого дома составляет 100 млн рублей.
В ФБК также выяснили, что в 2017 году правительство Москвы продало Михаилу Дегтяреву квартиру на юге столицы площадью почти 100 кв.м. стоимостью 25 млн рублей. Этот объект оформлен на мать политика. Сам же Дегтярев в своих последних декларациях указывал только годовой доход в размере скромных по меркам чиновников 4,8 млн рублей.
Алексей Навальный считает, что дорогостоящую недвижимость в Москве и Московской области «простой парень из Самары» Михаил Дегтярев получил в качестве награды за то, что «работает подобием оппозиции», а на самом деле помогает властям. Так, например, в 2013 и 2018 году представитель ЛДПР Михаил Дегтярев играл роль оппозиционного кандидата в мэры Москвы, а в ходе избирательной компании хвалил Владимира Путина и Сергея Собянина.
«Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные: когда этот торговец политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев, приехавших за деньги, вы его, пожалуйста, просто сразу затыкайте. Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, - это новый губернатор Дегтярев», - пишет в своем блоге Алексей Навальный.