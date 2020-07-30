Арестованный водитель «Фургаломобиля» Ростислав Буряк объявил голодовку
В Хабаровске водитель «Фургаломобиля» Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста, объявил голодовку
В Хабаровске водитель «Фургаломобиля» Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста, объявил голодовку. Отметим, что его «Фургаломобиль» стал символом протестов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.
Портал Dvhab.ru со ссылкой на друзей Ростислава Буряка сообщает, что он объявил голодовку из-за своего несогласия с действиями полиции, которая незаконно его задержала. Когда силовики остановили его на дороге, то не составили протоколы об отстранении его от управления транспортным средством и задержания. Это сделали только в отделе полиции, откуда его сразу увезли в суд и приговорили к восьми суткам ареста. При этом в протоколе были указаны дата и время, когда мужчина не присутствовал на протестных акциях.
Отметим, что в день вынесения вердикта Ростиславу Буряку около суда собрались участники бессрочного протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Люди скандировали «Позор!» и требовали освободить водителя «Фургаломобиля».