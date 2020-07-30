В России из-за карантинных ограничений застряли более тысячи младенцев, рожденных суррогатными матерями
Более тысячи детей, рожденных в России суррогатными матерями, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран
Более тысячи детей, рожденных в России суррогатными матерями, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Некоторые дети родились еще в феврале, однако их родители-иностранцы не могут приехать за ними из-за карантинных ограничений. Замглавы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора подтвердила изданию, что такая проблема действительно существует и требует немедленного решения, поскольку «дети растут и нуждаются в родителях».
Родители пытаются приехать за своими детьми в Россию из Китая, Сингапура, Франции, Филиппин, Аргентины, Австралии и других стран, а ситуацию усугубляет то, что суррогатные матери в большинстве случаев не остаются с новорожденными детьми, а малыши находятся с нянями.
При этом в Госдуме стали звучать призывы вообще запретить суррогатное материнство, если в качестве родителей выступают иностранные граждане. Так, депутат Ирина Яровая считает, что Россия не должна становиться инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан.
Тема суррогатного материнства в России стала вновь широко обсуждаться после того, как в июне текущего года в московской квартире были найдены пятеро младенцев под присмотром двух женщин. По версии следствия, дети были рождены суррогатными матерями по заказу граждан Китая. СКР возбудил по уголовное дело по факту торговли людьми, фигурантами которого стали известные в стране врачи-репродуктологи. Депутат Госдумы Оксана Пушкина призвала власти не криминализировать данную сферу и не приравнивать суррогатное материнство к торговле людьми.