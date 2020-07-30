Москвичи выступили против установки памятника Самуилу Маршаку на Лялиной площади
Жители Басманного района Москвы опубликовали открытое письмо с призывом к городским властям пересмотреть решение об установке четырехметрового памятника советскому поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади
Жители Басманного района Москвы опубликовали открытое письмо с призывом к городским властям пересмотреть решение об установке четырехметрового памятника советскому поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади.
Москвичи напомнили мэрии, что Лялина площадь остается одной из немногих сохранившихся камерных площадей в столице и включена в число объектов культурного наследия. Появление на площади четырехметрового памятника «изменит ее облик и атмосферу до неузнаваемости».
Жители столицы предлагают перенести памятник поэту ближе к Садовому кольцу, а именно к дому 14/16 на Земляном валу, где жил Самуил Маршак.
Обращение к властям по поводу памятника на Лялиной площади подписали почти 350 жителей Басманного района.