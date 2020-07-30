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Москва
30 июля 2020, 13:45

Московский суд отказал «Мемориалу» в получении персональных данных членов сталинских «троек»

Тверской райсуд отказал правозащитному обществу «Мемориал» в требовании к Генпрокуратуре о раскрытии информации о прокурорах-членах сталинских «троек»

Московский суд отказал «Мемориалу» в получении персональных данных членов сталинских «троек»

Тверской райсуд Москвы отказал правозащитному обществу «Мемориал», которое требовало обязать Генпрокуратуру раскрыть информацию об 11 советских прокурорах-членах сталинских «троек».

Год назад сотрудники «Мемориала» обратились в Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию о членах «троек» эпохи Большого террора. Эти данные были нужны правозащитникам для создания исторического справочника с биографиями всех членов «троек», который «Мемориал» готовил совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом РФ и Центральным архивом ФСБ.

Генпрокуратура РФ отказалась предоставить сведения о советских прокурорах, сославшись на статьи закона «О персональных данных». Этот закон предполагает запрет на разглашение информации о человеке третьим лицам без его согласия или согласия наследников.

«Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Но суть истории — фиксировать все поступки», - отметила юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцов, слова которой приводит «КоммерсантЪ».

В октябре 2019 года «Мемориал» обратился в генпрокуратуру с повторным запросом, но снова получили отказ.

Правозащитники настаивают на том, что с момента создания запрошенных сведений прошло более 75 лет, что позволяет получить доступ даже к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, согласно закону «Об архивном деле». В заявлении «Мемориала» также говорится, что члены «троек» нарушали действовавшие в то время Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР.

В Генпрокуратуре же считают, что сам факт вхождения в «тройку» не является преступлением, а правозащитники не привели доказательств фальсификации дел советскими прокурорами.

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