Хабаровский депутат подготовил законопроект, который сделает невозможным избрание Михаила Дегтярева губернатором
Депутаты Законодательного Собрания Хабаровского края, в котором большинство мест принадлежит ЛДПР, подготовили законопроект, который сделает невозможным избрание врио главы региона Михаила Дегтярева губернатором
Депутаты Законодательного Собрания Хабаровского края, в котором большинство мест принадлежит ЛДПР, подготовили законопроект, который сделает невозможным избрание врио главы региона Михаила Дегтярева губернатором.
Документ подготовил депутат Петр Емельянов, который в знак протеста после ареста экс-губернатора Сергея Фургала вышел из ЛДПР.
Законопроект вносит поправки в пункт 34.3 статьи 34 Устава Хабаровского края от 30 ноября 1995 года, которые касаются ценза оседлости для кандидата на пост губернатора края. Емельянов считает, что должность губернатора может занимать только человек, который прожил в Хабаровском крае не менее 10 лет, сообщает Znak.com.
Депутат отметил, что жители Хабаровского края хотят видеть в роли губернатора гражданина, знающего о проблемах и вопросах региона не понаслышке. Глава региона должен знать общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края, быть авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края. «А самое главное Хабаровский край должен быть домом для претендента на пост губернатора», - отметил депутат.