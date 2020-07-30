В Петербурге скончался рэпер Энди Картрайт. Его супруга расчленила тело и пыталась спрятать останки
В Санкт-Петербурге скончался рэпер и участник Versus Battle Энди Картрайт. По предварительным данным, музыкант умер от передозировки наркотиков. Также сообщается, что супруга рэпера пыталась избавиться от тела мужа и расчленила его
В Санкт-Петербурге скончался рэпер и участник Versus Battle Энди Картрайт. По предварительным данным, музыкант умер от передозировки наркотиков. Также сообщается, что супруга рэпера пыталась избавиться от тела мужа и расчленила его.
«Фонтанка» сообщает, что останки Энди Картрайта обнаружили в его квартире в доме по адресу Невский проспект, 134. Пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Оперативники изъяли из квартиры нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску. Также силовики задержали супругу музыканта.
Женщина объяснила свои действия тем, что Энди скончался от передозировки наркотиков, а она не хотела его «бесславной» смерти. Она решила сделать так, чтобы все подумали, что рэпер «просто исчез». В течение четырех дней Марина Картрайт пилила тело умершего мужа, а затем разложила его в пять пакетов, которые спрятала в холодильник.
Пока уголовное дело не возбуждено. Следственный комитет проводит проверку, а останки музыканта переданы на экспертизу. Если подтвердится, что рэпер умер от передозировки наркотиков, то его супруге будет предъявлено обвинение по статье «Надругательство над телами умерших».