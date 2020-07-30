Власти Дагестана прислали письмо с пожеланием здоровья медику, которая скончалась от коронавируса
Власти республики Дагестан прислали благодарственное письмо с пожеланием крепкого здоровья врачу- рентгенологу Аминат Меджидовой, которая скончалась из-за вызванных коронавирусом осложнений. Медик умерла еще в начале мая
Власти республики Дагестан прислали благодарственное письмо с пожеланием крепкого здоровья врачу- рентгенологу Аминат Меджидовой, которая скончалась из-за вызванных коронавирусом осложнений. Медик умерла еще в начале мая.
Муж врача Магомед Омаров рассказал «Комсомольской правде», что в больнице были проблемы со средствами индивидуальной защиты, поэтому его жене пришлось самой шить себе маски и перчатки. Тем не менее, женщина заразилась коронавирусом на работе и скончалась.
Недавно семья врача получила благодарственное письмо от главы Дагестана Владимира Васильева. В письме говорится, что добросовестный труд и профессионализм Аминат Меджидовой сохранили жизнь и здоровье многих дагестанцев. «Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия», - пишет глава республики.