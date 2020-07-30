30 июля 2020, 11:49
Биржевой курс доллара подскочил до 73 рублей, а курс евро – до 86 рублей
В начале торгов на Московской бирже курс российского рубля упал до многомесячных минимумов по отношению к евро и доллару. Сейчас доллар на Московской бирже торгуется на отметке 73,18 рубля, а евро - до 86,03 рубля
В начале торгов на Московской бирже курс российского рубля упал до многомесячных минимумов по отношению к евро и доллару.
Сейчас доллар на Московской бирже торгуется на отметке 73,18 рубля, а евро - до 86,03 рубля.
Основные фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, коррекционно опускаются на 0,4% и 1,3% соответственно, сообщает «Лента.ру».
Курс российского рубля снижается уже десять дней подряд. Доллар в России подорожал почти на 2,5 рубля, а евро – более чем на 5 рублей.
Аналитики называют главной причиной ослабления рубля отказ Центробанка продавать на бирже всю валюту, полученную от продажи Сбербанка правительству.