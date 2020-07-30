30 июля 2020, 11:34
В России за сутки выявили еще 5 509 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 834 499 человек. За минувшие сутки было выявлено 5 509 новых случаев заражения. Также оперштаб сообщает о 129 умерших пациентах. Всего за весь период наблюдения скончались 13 802 человека
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 834 499 человек. За минувшие сутки было выявлено 5 509 новых случаев заражения.
Также оперштаб сообщает о 129 умерших пациентах. Всего за весь период наблюдения скончались 13 802 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 678 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 144, в Санкт-Петербурге – 162, в Нижегородской области – 158, в Свердловской области – 215, в Ханты-Мансийском АО – 172, в Иркутской области – 148, в Красноярском крае – 141, в Ростовской области – 134, в Челябинской области – 119.