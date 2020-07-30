30 июля 2020, 10:59
В Краснодарском крае ребенка унесло в открытое море на матрасе
В региональном управлении МЧС рассказали, что инцидент произошел 29 июля. В ведомство поступила информация о том, что пятилетнюю девочку на надувном матрасе унесло в акваторию Азовского моря, а отец не может ее спасти
Фото: krasnodar.bezformata.com
На Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края ребенка унесло в открытое море на надувном матрасе в виде лебедя.
В региональном управлении МЧС рассказали, что инцидент произошел 29 июля. В ведомство поступила информация о том, что пятилетнюю девочку на надувном матрасе унесло в акваторию Азовского моря, а отец не может ее спасти.
Спасатели нашли ребенка в трех километрах от берега. Они подняли девочку на борт вместе с отцом, который пытался догнать матрас вплавь. Сотрудники МЧС уточнили, что все это время ребенок спал на матрасе.
Также сообщается, что место, где произошел инцидент, является запрещенным для купания.