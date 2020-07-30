Семья экс-губернатора Сергея Фургала объявила сбор средств на оплату адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила сбор денежных средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее заявление опубликовала в Instagram сестра политика
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила сбор денежных средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее заявление опубликовала в Instagram сестра политика.
Галина Фургал сообщила, что семья изначально планировала открыть фонд помощи, однако на его создание могло уйти до четырех месяцев. В итоге родственники Фургала решили нанять адвокатскую коллегию для его защиты. Все пожертвования будут поступать на расчетный счет для оплаты защитников, а отчеты о расходах будут публиковаться ежемесячно.
«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», - написала Галина Фургал.
Напомним, представитель ЛДПР Сергей Фургал был арестован 9 июля по обвинению в организации нескольких убийств, которые были совершены еще в начале нулевых годов. После ареста президент Владимир Путин снял его с должности губернатора и назначил врио главы региона его товарища по партии Михаила Дегтярева.
В Хабаровске с момента ареста Сергея Фургала не прекращаются акции протеста. Люди требуют вернуть им избранного народом губернатора, проведения честного и открытого расследования, а также отставки президента Владимира Путина.