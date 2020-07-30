Подмосковных блогеров, которые публиковали расследования о силовиках, обвинили в вымогательстве
В Подмосковье правоохранительные органы задержали ютуб-блогеров Александра Дорогова и Яна Кателевского, которые освещают деятельность силовых ведомств
В Подмосковье правоохранительные органы задержали ютуб-блогеров Александра Дорогова и Яна Кателевского, которые освещают деятельность силовых ведомств.
Активист Андрей Орел рассказал порталу «ОВД-Инфо», что в отношении Александра Дорогова возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». По версии следствия, блогер якобы вымогал у инспектора ДПС Павла Горохова 1,3 млн рублей.
Фигурирует ли в этом деле Ян Кателевский, не сообщается. Официальной причиной задержания Кателевского является подозрение в порче имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).
Координатор проекта «Движение» Андрей Филин рассказал, что Яна Кателевского полиция обвиняет в том, что он повредил машину «одного из дружков Горохова».
Кателевский и Дорогов связывают уголовное преследование со своей деятельностью и расследованиями, которые они публиковали у себя на YouTube-канале. В одном из расследований говорилось о недвижимости инспектора Павла Горохова.