Россияне потратили «коронавирусные» детские выплаты от государства на погашение микрозаймов
Статистика показала, что со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные пособия на детей до 16 лет от государства, у микрофинансовых организаций значительное улучшилась собираемость долгов
Российские граждане использовали «коронавирусные» выплаты на детей на погашение микрозаймов. Статистика показала, что со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные пособия на детей до 16 лет от государства, у микрофинансовых организаций значительное улучшилась собираемость долгов.
РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments сообщает, что похожая ситуация была зафиксирована и в начале июля, когда пошла вторая волна выплат детских пособий.
При этом в период майских праздников и в первых числах июня выплаты граждан по микрозаймам сокращались на 20–30% от базовой недели.
Напомним, что в июне россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным в качестве меры поддержки граждан во время пандемии коронавируса и действия ограничительных мер.