Братьев-миллиардеров Ротенбергов заподозрили в обходе санкций при покупке предметов искусства
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в ближний круг президента Владимира Путина, могли введенные против них властями США санкции и провести крупные сделки на рынке искусства
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в ближний круг президента Владимира Путина, могли введенные против них властями США санкции и провести крупные сделки на рынке искусства. Об этом сообщается в расследовании американских сенаторов Роба Портмана и Тома Карпера, которое опубликовало издание The Wall Street Journal.
Сенаторы выяснили, что примерно через два месяца после введения санкций братья Ротенберги купили на аукционе Sothebyʼs десять картин общей стоимостью 6,8 млн долларов. В списке купленных картин оказались работы Жоржа Брака и Марка Шагала, названия которых не уточняются. Еще через несколько дней они купили у другого дилера полотно Рене Магритта «Chest» за 7,5 млн долларов.
Сенаторы утверждают, что с момента действия санкций братья Ротенберги, а также сын Аркадия Ротенберга Игорь, смогли перевести или потратить 91 млн долларов, в том числе 18,4 мон долларов на покупку предметов искусства и антиквариат.
Российские миллиардеры воспользовались тем, что аукционные дома обычно не раскрывают личность покупателя или продавца произведения искусства при заключении сделки. На рынок искусства не распространяются законы США о раскрытии информации для борьбы с отмыванием денег.
Представитель Бориса и Аркадия Ротенбергов назвал расследование сенаторов «полным абсурдом» и заявил, что бизнесмены не использовали предметы искусства или другие инструменты, чтобы обойти санкции или отмыть деньги, сообщает «Медуза».