Силовики отказались раскрывать адвокатам Ивана Сафронова детали обвинения до конца следствия
Следователи ФСБ России отказались объяснять адвокатам советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова суть обвинений в его адрес до конца следствия
Следователи ФСБ России отказались объяснять адвокатам советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова суть обвинений в его адрес до конца следствия. Напомним, что Сафронова обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами Чехии.
Защита Ивана Сафронова подала ходатайство с просьбой уточнить, при каких обстоятельствах его привлекли к сотрудничеству с чешской разведкой, какие сведения он собрал и в какой форме, когда и где это произошло.
В ФСБ отказались раскрывать суть обвинения и заявили, что «уже известной информации достаточно для восприятия». Подробные данные силовики готовы сообщить адвокатам только после окончания расследования, которое может продлиться 1-1,5 года.
Адвокаты в свою очередь посетовали на то, что в условиях подобной секретности полноценно защитить обвиняемого невозможно.
Напомним, ранее защита Ивана Сафронова уже заявляла, что доказательства вины журналиста следователи представить им так и не смогли.
Сам Сафронов своей вины в государственной измене не признал и отказался от сделки со следствием.