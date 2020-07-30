Жителя Ейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о Владимире Путине и его друге Сергее Ролдугине
Ейский городской суд в Краснодарском крае оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Николая Макухина за неуважение к власти из-за его комментария в соцсети и президенте Владимире Путине и его друге-виолончелисте Сергее Ролдугине
Ейский городской суд в Краснодарском крае оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Николая Макухина за неуважение к власти из-за его комментария в соцсети и президенте Владимире Путине и его друге-виолончелисте Сергее Ролдугине.
В комментарии говорилось, что «миллиарды Ролдугина — это деньги Путина, которые он украл у народа за 20 лет». Нецензурных выражений комментарий не содержал, однако суд признал мужчину виновным в нарушении статьи о неуважении к власти.
Николай Макухин заявил «МБХ медиа», что получает зарплату в 38 тысяч рублей и воспитывает троих детей, а из-за этого штрафа всей семье месяц придется голодать. Мужчина намерен обжаловать решение суда.
Напомним, виолончелист Сергей Ролдугин фигурировал в слитом «Панамском архиве» в качестве владельца офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов из российского бюджета. Оппозиция прямо называет Ролдугина «кошельком президента».