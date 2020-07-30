Депутат Госдумы попросил прокуратуру проверить качество судейства в матчах «Спартака»
Депутат Госдумы РФ Александр Василенко направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить работу арбитров на матчах футбольного клуба «Спартака» в Российской премьер-лиге
Депутат Госдумы РФ Александр Василенко направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить работу арбитров на матчах футбольного клуба «Спартака» в Российской премьер-лиге.
Парламентарий указал в своем запросе, что получает сообщения избирателей, взволнованных ситуацией с судейством. Василенко заявил, что «на судей РПЛ оказывают давление криминальные структуры, которые делают ставки через букмекерские конторы на территории Украины и стран Прибалтики».
В депутатском запросе отмечается, что спорные ситуации случались во всех без исключения матчах «Спартака» после рестарта сезона. Подозрительными парламентарий также назвал матчи «Спартак» – «Локомотив» и матч «Спартак» – «Тамбов», а также матч «Ростов - Кубань».
Портал Sports.ru сообщает, что депутат Александр Василенко является другом владельца «Спартака» Леонида Федуна.