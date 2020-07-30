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Общество
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Москва
30 июля 2020, 02:41

Московский мундеп рассказала об акте приема капремонта, где сумму написали исчезающими чернилами

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн сообщила, что ей на подпись принесли акт приема капитального ремонта, в котором сумма проведенных работ была записана исчезающими чернилами

Московский мундеп рассказала об акте приема капремонта, где сумму написали исчезающими чернилами

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн сообщила, что ей на подпись принесли акт приема капитального ремонта, в котором сумма проведенных работ была записана исчезающими чернилами.

В Twitter Люся Штейн опубликовала видео, на котором видно, как записанная сумма (1 774 921 рубль) исчезает, если к ней поднести зажигалку.

В Москве это уже не первый такой случай. Ранее мундеп Черемушек Елена Селькова сообщила об акте приема работ по ремонту лифтов, в котором сумма была написана исчезающими чернилами.

Депутат Люся Штейн сообщила «МБХ медиа», что намерена обратиться в прокуратуру.

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