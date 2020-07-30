Московский мундеп рассказала об акте приема капремонта, где сумму написали исчезающими чернилами
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн сообщила, что ей на подпись принесли акт приема капитального ремонта, в котором сумма проведенных работ была записана исчезающими чернилами
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн сообщила, что ей на подпись принесли акт приема капитального ремонта, в котором сумма проведенных работ была записана исчезающими чернилами.
В Twitter Люся Штейн опубликовала видео, на котором видно, как записанная сумма (1 774 921 рубль) исчезает, если к ней поднести зажигалку.
В Москве это уже не первый такой случай. Ранее мундеп Черемушек Елена Селькова сообщила об акте приема работ по ремонту лифтов, в котором сумма была написана исчезающими чернилами.
Депутат Люся Штейн сообщила «МБХ медиа», что намерена обратиться в прокуратуру.