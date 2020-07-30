Бывший глава «Российского авторского общества» получил 5 лет колонии по делу о хищении 762 млн рублей
Пресненский райсуд Москвы приговорил бывшего главу «Российского авторского общества» (РАО) Сергея Федотова к 5 годам лишения свободы по делу о хищении 762 млн рублей
Пресненский райсуд Москвы приговорил бывшего главу «Российского авторского общества» (РАО) Сергея Федотова к 5 годам лишения свободы по делу о хищении 762 млн рублей.
Суд признал Сергея Федорова виновным в организации преступной группы в 2011 году, которая заключала с фирмами и индивидуальными предпринимателями соглашения об авторских правах и право на ротацию музыкальных произведений. Затем компании и предприниматели переуступали РАО право на транслирование музыкальных треков, однако в реальности эти произведения никогда не записывались. Тем не менее, РАО выплачивало авторские гонорары за эти произведения подставным лицам.
По данному делу также проходят мать экс-главы РАО Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Суд признал их виновными, однако приговорил к условным срокам.