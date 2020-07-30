Главконтроль отказался штрафовать мэра Москвы за нарушение масочного режима
Мэра Москвы Сергея Собянина не стали штрафовать за посещение кафе «Кофемания» без защитной маски. Напомним, что в столице штраф за отказ носить маски и перчатки в общественных местах составляет 4 тысячи рублей
Мэра Москвы Сергея Собянина не стали штрафовать за посещение кафе «Кофемания» без защитной маски. Напомним, что в столице штраф за отказ носить маски и перчатки в общественных местах составляет 4 тысячи рублей.
17 июля, на следующий день после возобновления работы летних веранд кафе и ресторанов после карантина, Сергей Собянин провел встречу с рестораторами в «Кофемании». Репортаж об этом был показан в эфире телеканала «Москва 24». При этом мэр был без защитной маски.
Директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов направил в запрос в Главное контрольное управление Москвы с просьбой составить протокол в отношении Сергея Собянина о нарушении масочного режима. В ведомстве штрафовать мэра отказались, заявив, что рядом с градоначальником «не оказалось должностного лица, которое составило бы на него протокол».
«Доказательств совершения административного правонарушения в уполномоченный орган не представлено», - добавили в Главконтроле.