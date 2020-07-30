Хабаровская журналистка рассказала о запрете освещать митинги в поддержку Сергея Фургала
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова рассказала о запрете журналистам освещать массовые акции протеста в краевом центре в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова рассказала о запрете журналистам освещать массовые акции протеста в краевом центре в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Руководство угрожало сотрудникам увольнением в случае нарушения запрета.
Александра Теплякова в интервью блогеру Александру Ким сообщила, что журналисты «Губернии» сняли сюжет о субботней акции протеста, однако его не допустили к эфиру. При этом видео с митинга было опубликовано на YouTube-канале «Губернии», однако позже его удалили.
«Когда сотрудники пришли в понедельник на работу, от руководства поступила такая информация, что если мы покажем это в эфире, то все двести человек, которые работают сейчас на „Губернии“ пойдут на улицу, потому что это будет наш последний прямой эфир», - сообщила Теплякова.