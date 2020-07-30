30 июля 2020, 00:41
Сотрудники ФСБ задержали членов ячейки ИГИЛ, которые готовили убийства силовиков
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о задержании членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которая действовала в Санкт-Петербурге
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о задержании членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которая действовала в Санкт-Петербурге.
«Интерфакс» сообщает о задержании четырех членов террористической ячейки.
По данным ФСБ, задержанные планировали убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, после чего они намеревались выехать в Сирию с целью примкнуть к террористам.
Сейчас членов ячейки проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян.