Депутатов проверят на наличие двойного гражданства или вида на жительство в другой стране
Спикер Госдумы объяснил проведение проверки в отношении депутатов поправками в Конституцию, согласно которым члены Федерального Собрания (Госдумы и Совета Федерации) не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросит у Центризбиркома сведения о двойном гражданстве или виде на жительство в других государства некоторых депутатов.
Соответствующее поручение профильным комитету и комиссии дал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы объяснил проведение проверки в отношении депутатов поправками в Конституцию, согласно которым члены Федерального Собрания (Госдумы и Совета Федерации) не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Поводом для проверки стала «просьба» депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парламентарий сообщил Znak.com, что в конце июня получил от главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова запрос, в котором тот просил пояснить, что имел в виду Парфенов, заявляя в апреле 2020 года о возможном наличии у 39 единороссов двойного гражданства.
«Ну, раз сама „Единая Россия“ меня просит, то я сделал запрос в администрацию президента, в другие структуры, в том числе и комиссию по этике, направил запрос и самому Вячеславу Володину около недели назад», - отметил депутат Парфенов.
Коммунист заявил, что двойное гражданство может быть у депутатов Александра Жукова, Андрея Голушко, Григория Аникеева, Леонида Симановского, Ризвана Курбанова, Михаила Щапова, Григория Балыхина, Елены Бонадренко, Игоря Лебедева, Вячеслава Никонова, Александра Ремезкова, Николая Борцова и Отари Аршбы. Последний, кстати, возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.
Двойное гражданство или ВНЖ также могут иметь сенаторы Валерий Пономарев, Александр Бабаков, Борис Невзоров, Арсен Конаков, Сулейман Керимов, Андрей Клишас, Елена Мизулина, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Красноярского края Александр Усс, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Под подозрением также оказались вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, заместитель министра природных ресурсов Мурад Керимов и заместитель министра экономического развития Азер Талыбов.