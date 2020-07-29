29 июля 2020, 18:18
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий уровень доверия россиян к президенту
«Левада-центр» опубликовал обновленный рейтинг доверия россиян к президенту России. Согласно проведенному в июле 2020 года опросу, Владимиру Путину доверяют всего 23% граждан
«Левада-центр» опубликовал обновленный рейтинг доверия россиян к президенту России. Согласно проведенному в июле 2020 года опросу, Владимиру Путину доверяют всего 23% граждан.
Социологи отметили, что с ноября 2017 года рейтинг доверия Владимиру Путину постоянно снижается, только иногда повышаясь на один-два пункта. Так, в ноябре 2017 года президенту доверяли 59% россиян, а в июле 2020 – только 23%.
При этом деятельность Путина на посту президента одобрили 60% участников опроса, а 33%, напротив, высказали свое неодобрение.
Отметим, что ВЦИОМ в марте 2020 года зафиксировал рекордно низкий с января 2006 года уровень доверия населения Владимиру Путину - 28,3%.