Сергей Собянин продлил запрет на проведение митингов в Москве до конца лета
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на проведение массовых мероприятий в городе, включая митинги, до конца лета. Такое решение градоначальник объяснил сохраняющимся риском заражения коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на проведение массовых мероприятий в городе, включая митинги, до конца лета. Такое решение градоначальник объяснил сохраняющимся риском заражения коронавирусом.
«Без всякого сомнения необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть. И мы не будем давать разрешение на проведение массовых мероприятий по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», - заявил мэр Москвы.
Ранее депутаты Мосгордумы обратились в суд с требованием отметить бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен вместе с режимом повышенной готовности на фоне пандемии коронавируса. Мосгорсуд отказался рассматривать иск оппозиционных депутатов.