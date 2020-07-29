29 июля 2020, 15:45
В Тверской области полицейский выехал на встречку и насмерть сбил подростков на скутере
В Тверской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского из Москвы. В этой аварии погибли трое подростков, которые ехали на скутере
Фото: КП-Тверь
В Тверской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского из Москвы. В этой аварии погибли трое подростков, которые ехали на скутере.
Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Согласно материалам дела, 28 июля в 23:45 по московскому времени на 135-м километре автодороги Р-104 в Калязинском районе Тверской области сотрудник УВД на Московском метрополитене, совершая обгон на своем автомобиле Opel, выехал на встречную полосу и врезался в скутер. На скутере ехали трое подростков в возрасте от 14 до 15 лет, все они от полученных травм скончались.