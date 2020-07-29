Владельцы торгового центра в Петербурге подали в суд на Смольный из-за закрытых фудкортов
Компания Fort Group (владеет ТРК «Европолис») подала иск к правительству Санкт-Петербурга из-за закрытых фудкортов и торговых островков в торговых центрах, которые открылись в рамках смягчения карантинных ограничений
Компания Fort Group (владеет ТРК «Европолис») подала иск к правительству Санкт-Петербурга из-за закрытых фудкортов и торговых островков в торговых центрах, которые открылись в рамках смягчения карантинных ограничений.
Совладелец компании Максим Левченко сообщил Znak.com, что не понимает логики городских властей, которые после четырех месяцев карантина открыли торговые центры, но не дали открыться фудкортам и торговым точкам, расположенным не в отдельных торговых залах. Из-за этого владельцы ТЦ теряют прибыль, а жители города лишаются возможности бюджетно поесть.
«Почему фудмаркеты на продовольственных рынках и большие рестораны работать могут, а гораздо меньшие по площади и разнесенные в пространстве точки общепита на фудкортах — нет?» - возмутился Левченко.
Бизнесмен также обратился к губернатору Александру Беглову с предложением «открыть торговые центры и дать людям работу», если «он мужик».