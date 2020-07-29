В Кремле объяснили отставку министров здравоохранения 11 регионов «кадровой ротацией»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отставку министров здравоохранения в 11 российских регионах. Чиновник объяснил отставки «постоянной кадровой ротацией»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отставку министров здравоохранения в 11 российских регионах. Чиновник объяснил отставки «постоянной кадровой ротацией».
«Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной, люди могут не справляться с объемом задач», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.
Ранее в отставку ушли глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков, глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш, министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов, а также министры здравоохранения Амурской и Астраханской областей, Забайкалья, Коми, Саратовской области, Ставропольского края, Омской и Тверской областей.