29 июля 2020, 14:34
Сына экс-премьера Дагестана задержали по делу об убийстве студентки МГИМО
Правоохранительные органы задержали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов. Сына чиновника подозревают в убийстве студентки МГИМО в 2018 году, сообщает РЕН-ТВ
Правоохранительные органы задержали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов. Сына чиновника подозревают в убийстве студентки МГИМО в 2018 году, сообщает РЕН-ТВ.
Убийство было совершено в 2018 году. Тело 21-летней девушки по имени Томирис Байсафа было обнаружено под окнами здания МГИМО. По данному факту было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Следователи допросили Муртузали Меджидова и отпустили.
Сейчас дело о гибели студентки МГИМО переквалифицировано на статью 105 УК РФ («Убийство»).