На месторождении «Новатэка» в ЯНАО выявили новый очаг коронавируса
На Северо-Русском месторождении компании «Новатэк» в Ямало-Ненецком АО начал развиваться новый очаг коронавируса. Telegram-канал «Ноябрьск» сообщает, что за несколько дней с месторождения вывезли более 60 заразившихся вахтовиков
На Северо-Русском месторождении компании «Новатэк» в Ямало-Ненецком АО начал развиваться новый очаг коронавируса. Telegram-канал «Ноябрьск» сообщает, что за несколько дней с месторождения вывезли более 60 заразившихся вахтовиков. Всего на месторождении работают 1,8 тысячи человек.
Портал Znak.com со ссылкой на источники в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает, что ситуация на месторождении находится контролем. В ведомстве заверили, что там есть медики и необходимые лекарства.
«Заболевших госпитализировали в наши больницы. Остальные работники находятся в изоляторе», - заявили в Роспотребнадзоре.
Согласно официальным данным, всего в ЯНАО было выявлено 10 788 заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения.