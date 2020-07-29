США уличили российских разведчиков в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Associated Press со ссылкой на два источника в правительстве США сообщило о причастности российских разведчиков к распространению фейковой информации о новой коронавирусной инфекции
Агентство Associated Press со ссылкой на два источника в правительстве США сообщило о причастности российских разведчиков к распространению фейковой информации о новой коронавирусной инфекции.
По данным агентства, фейки о COVID-19 ориентированы на американскую аудиторию и связаны с приближающимися выборами президента. Недостоверные сообщения появляются на трех англоязычных сайтах - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. Всего было опубликовано около 150 статей, вызывающих тревогу, в период между концом мая и началом июля. Все материалы касались реакции на пандемию коронавируса и, либо поддерживали Россию, либо очерняли США, сообщает РБК.
В США считают, что эти фейки распространяют два россиянина, занимавшие в разведке высокие должности. По данным AP, сайтом InfoRos.ru управляют бывшие разведчики Денис Тюрин и Александр Старынский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию AP «навязчивой фобией». В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал данную информацию «вбросом американских спецслужб».