29 июля 2020, 12:56
В Таиланде для приезжих ввели двухнедельный карантин из-за риска второй волны коронавируса
Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сообщил изданию The Thaiger, что все иностранцы, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин
Фото: tvoypulmonolog.ru
Власти Таиланда ввели для всех иностранных граждан двухнедельный карантин в связи с риском возникновения второй волны коронавируса.
Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сообщил изданию The Thaiger, что все иностранцы, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
Такое решение власти страны приняли в связи со вспышкой коронавируса во Вьетнаме. Там сейчас эвакуируют 80 тысяч туристов из курортного города Дананг.
Кроме того, рост числа заразившихся COVID-19 зафиксирован в Индии, США, странах Южной Америки, ЮАР, Сингапуре, Японии, Испании, Гонконге и Австралии, сообщает РИА Новости.