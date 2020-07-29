Минпромторг предложил оснастить все российские автомобили алкозамками
Минпромторг предложил оснастить российские автомобили специальными алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя
Минпромторг предложил оснастить российские автомобили специальными алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.
До 1 октября ведомство планирует разработать концепциб «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря должен быть проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели.
Предполагается, что производители автомобилей получат дополнительные баллы по программе локализации производства за установку на транспортные средства алкозамков российского производства.
По данным «Коммерсанта», специалисты ФГУП НАМИ проверят влияние алкозамков на безопасность транспортных средств. Так, полностью должны быть исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель машины на ходу.
Отметим, что в странах Евросоюза с 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории ЕС, должны быть оборудованы алкозамками.