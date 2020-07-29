Европейский суд по правам человека рассмотрит первые 17 жалоб от участников московских протестов
«Апология протеста» сообщает, что ЕСПЧ усмотрел в задержании активистов признаки нарушения статей 5, 6 и 11 Конвенции о правах человека. Интересы заявителей представляют адвокаты Федор Сирош и Николай Васильев
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые 17 жалоб от участников протестных акций в Москве летом 2019 года.
«Апология протеста» сообщает, что ЕСПЧ усмотрел в задержании активистов признаки нарушения статей 5, 6 и 11 Конвенции о правах человека. Интересы заявителей представляют адвокаты Федор Сирош и Николай Васильев.
Несколько жалоб ЕСПЧ будет рассматривать в упрощенном порядке. Это означает, что суд не будет запрашивать у российских властей серьезных пояснений по данным делам.
Напомним, что в Москве в июле и августе 2019 года прошли масштабные несогласованные акции против недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Митинги были разогнаны, тысяч человек задержаны, а десятки активистов стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти.