29 июля 2020, 11:54
Врио главы Хабаровского края сообщил о формальной отставке правительства региона
Михаил Дегтярев заявил, что такая ситуация сложилась после выхода соответствующего указа, а все министры на данный момент формально являются исполняющими обязанности
Врио губернатора Хабаровского края Сергей Фургал сообщил о формальной отставке правительства региона.
В интервью «Коммерсанту» Дегтярев заявил, что такая ситуация сложилась после выхода соответствующего указа, а все министры на данный момент формально являются исполняющими обязанности. Врио главы региона добавил, что попросил всех министров остаться на занимаемых должностям.
Отвечая на вопрос, останется ли в правительстве команда арестованного Сергея Фургала, Михаил Дегтярев заявил, что «это зависит от самих чиновников». Новый глава Хабаровского края напомнил, что руководитель аппарата Владимир Хлапов и первый зампред правительства Юрий Золочевский сами написали заявления об уходе, а он их об этом не просил.
Материалы по теме