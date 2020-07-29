29 июля 2020, 11:43
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 475 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, общее число заболевших за весь период наблюдения составило 828 990 человек, из которых 620 333 на сегодняшний день полностью излечились
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, общее число заболевших за весь период наблюдения составило 828 990 человек, из которых 620 333 на сегодняшний день полностью излечились.
За прошедшие сутки от вызванных коронавирусом осложнений умерли еще 169 человек. Всего скончалось 13 673 человека.
В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 137, в Санкт-Петербурге – 165, в Нижегородской области – 154, в Свердловской области – 223, в Ханты-Мансийском АО – 173, в Иркутской области – 159, в Красноярском крае – 125, в Ростовской области – 136.