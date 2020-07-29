29 июля 2020, 11:27
Адвоката фигуранта дела «Нового величия» нашли мертвым на рабочем месте
В правоохранительных органах сообщили, что смерть адвоката носит некриминальный характер. По предварительным данным, причиной смерти Сустина стали проблемы с сердцем. На работе ему стало плохо, он потерял сознание и скончался
Московского адвоката Ивана Сустина, который представлял интересы фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, нашли мертвым на рабочем месте.
В правоохранительных органах сообщили, что смерть адвоката носит некриминальный характер. По предварительным данным, причиной смерти Сустина стали проблемы с сердцем. На работе ему стало плохо, он потерял сознание и скончался.
Сейчас по факту смерти адвоката проводится проверка, сообщает «Лента.ру».
37-летний Иван Сустин представлял интересы фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. В октябре 2019 года Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии, отменили приговор и отпустили его под подписку о невыезде. Его дело отправлено на новое рассмотрение.