29 июля 2020, 10:59
Власти Хорватии и Мальты заявили о готовности открыть свои границы для россиян
Власти Хорватии и Мальты выразили готовность с августа принимать российских туристов. Пока они стали единственными европейскими странами, кто планирует открыть свои границы для россиян
Власти Хорватии и Мальты выразили готовность с августа принимать российских туристов. Пока они стали единственными европейскими странами, кто планирует открыть свои границы для россиян, сообщает «Вестник АТОР».
Остальные государства Европы решили воздержаться от приема туристов из-за сохраняющейся высокой статистики новых выявленных случаев коронавируса в России. Запрет для россиян на въезд в страны ЕС сохранится как минимум до середины августа.
При этом ранее некоторые СМИ сообщили о готовности властей Венгрии возобновить авиационное сообщение с Россией, однако официально данная информация пока не подтверждена.